Detenen a Girona dues dones per estafar amb la venda de gossos de raça

Actualitzada 14/10/2021 a les 16:12

La Policia Nacional ha detingut dues dones a Girona com a presumptes autores d'una estafa amb la venda d'un gos de raça. L'operació va començar a principis de setembre després de la denúncia d'una víctima a Gran Canària. La dona va contactar via Whatsapp amb les estafadores en veure l'anunci d'un Doberman per 450 euros en una coneguda web de compravenda i, després d'aconseguir que confiés en elles, la víctima els va fer una transferència bancària. Com que no rebia l'animal, va intentar contactar novament amb les presumptes venedores diversos cops i sense obtenir resposta. Aleshores, va decidir presentar una denúncia.