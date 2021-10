Troben un cos sense vida semi-enterrat a prop del riu, a Albesa

L'autòpsia haurà d'aclarir el sexe de la víctima i com va morir i no es descarta que es tracti d'un homicidi

Actualitzada 13/10/2021 a les 21:30

Els Mossos d'Esquadra han trobat aquest dimecres al matí el cos sense vida d'una persona, semi-enterrada, a Albesa (Noguera). Segons ha pogut saber l'ACN, ha estat un veí qui ha donat la veu d'alerta després de trobar una cama a prop del riu. Els Mossos han activat llavors la unitat canina i han estat els gossos els que han localitzat la resta del cos semi-enterrat.A causa de l'estat del cadàver, caldrà esperar a l'autòpsia per saber si es tracta d'un home o una dona i també per aclarir com va morir. Segons les primeres investigacions, no es descarta que es tracti d'un homicidi.