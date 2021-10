Els perits confirmen que tres dels acusats de matar i cremar una dona a Begues van coincidir al lloc del crim

En la segona sessió de la fase pericial del judici, els perits han exposat les dades de posicionament de tres dels acusats durant els dies previs i posteriors al crim, el buidatge dels dispositius mòbils intervinguts i l'anàlisi de les mostres trobades al lloc dels fets i als dos vehicles relacionats amb el crim.Com ja es va avançar en la sessió de dilluns, tant la parella sentimental de la víctima i principal sospitós, com l'home i la dona que l'haurien ajudat a cometre el crim, es van desplaçar en dos vehicles la nit del 27 de desembre de 2017 a una camí de terra proper a unes vinyes del municipi de Begues on va ser trobat el cadàver.Segons les dades de posicionament, els dos homes van sortir a la mateixa hora, pels volts de les 22:40, del Prat de Llobregat. Tot i que de la dona no es tenen registres durant el desplaçament, si que se la localitza al repetidor del lloc del crim a partir de les 23:39.Els tres acusats s'estan al lloc del crim fins passats pocs minuts de la mitjanit, quan el mòbil de la víctima deixa d'emetre senyals i ells marxen en direcció a l'Hospitalet de Llobregat.Durant la sessió, la policia científica ha apuntat que al lloc del crim totes les mostres analitzades: un abric, uns vidres, unes pedres i part d'un encenedor, tenien sang de la víctima. També es va trobar una burilla amb un perfil genètic que no s'ha pogut determinar.També es va trobar sang de la dona assassinada als dos vehicles relacionats amb el crim. En un d'ells, el que portaria el principal acusat, es va detectar una mostra genètica corresponent a la dona detinguda i d'un perfil masculí no identificat.El judici continuarà aquest dijous amb la pericial balística i la psicològica i psiquiàtrica dels acusats.