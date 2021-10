Detingut un empresari tèxtil per explotar a immigrants amb jornades de 12h

Estaven sense permís de residència i treballaven tancats

Actualitzada 13/10/2021 a les 16:47

Un empresari del sector tèxtil, amb tres naus clandestines a Cocentaina (Alacant), ha estat detingut en descobrir-se que, a més, tenia sense contracte a 15 immigrants en torns de 12 hores durant sis dies a la setmana, i només els pagava 400 euros al mes.Segons la Policia Nacional, alguns dels operaris, tots marroquins, igual que l'empresari, de 44 anys, estaven sense permís de residència i treballaven tancats, sense ventilació ni mesures anticovid-19 i realitzaven labors de reciclatge de roba en condicions perilloses per a la salut.En un comunicat, la Policia ha assenyalat que l'arrestat per un presumpte delicte contra els drets dels treballadors és un «important» empresari tèxtil ja que té una de les signatures de reciclatge de roba més rellevant d'Espanya.Els treballadors, que van ser detinguts durant unes hores per a la seva denúncia per estada irregular, entraven en les naus a primera hora del matí i romanien tancats durant tot el dia sense ventilació, realitzant labors de selecció i cort de peces de roba.Quan el dispositiu policial, en el qual també estava la policia autonòmica i la Inspecció de Treball, va entrar en les naus industrials, alguns treballadors van tractar de fugir corrent, mentre que uns altres van intentar ocultar-se entre les muntanyes de roba per a no ser localitzats.L'operació ha estat duta a terme per agents de Policia Nacional de la comissaria local d'Alcoi, enquadrats en la Brigada d'Estrangeria, Seguretat Ciutadana i Policia Judicial.