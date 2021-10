Dos adolescents acusats de crueltat animal a Austràlia després de matar catorze cangurs

Van trobar les restes de cinc cangurs i una cria a la platja Long Beach i set cangurs i una altra cria a la platja pròxima de Maloney's Beach

Actualitzada 12/10/2021 a les 11:02

La Policia d'Austràlia va acusar dimarts a dos adolescents de crueltat animal per presumptament haver matat deliberadament a catorze cangurs, entre ells dues cries, prop de la localitat costanera de Batemans Bay, a més de 220 quilòmetres al sud de Sídney.La Policia de Nova Gal·les del Sud, la capital del qual és Sídney, va informar en un comunicat que va detenir a aquests dos adolescents, de 17 anys, els qui hauran de comparèixer el 22 de novembre per aquests suposats delictes que impliquen una pena màxima de cinc anys de presó i més de 16.000 dòlars (uns 14.000 euros) de multa.L'incident es va conèixer el dissabte quan la Policia va respondre a una trucada per a denunciar l'albirament de cangurs a la platja Long Beach, on va trobar les restes de cinc cangurs i una cria.Poc després, les autoritats van trobar els cadàvers d'altres set cangurs i una altra cria a la platja pròxima de Maloney's Beach, així com un altre cadell ferit, que va ser traslladat al centre de rescat i cura d'animals Wires.La cria supervivent, una femella que va ser batejada com Hope (Esperança, en anglès), està en procés de recuperació.«És un acte tràgic i insensible que ha deixat una marca indeleble en els nostres dedicats voluntaris i residents de la Costa Sud-Central (de Nova Gal·les del Sud) que van ser a l'escena», va apuntar Wires en un missatge publicat el dilluns en el seu perfil de Facebook.El 2018, un tribunal australià va condemnar per separat a presó a dos australians per apunyalar a un cangur en un atac gravat i difós en les xarxes socials.