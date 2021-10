Una futbolista de l'Osasuna denuncia els insults i les greus amenaces que va rebre mentre jugava un partit

Va haver d'escoltar crits com «Te voy a violar» que proferien un grup de joves

Actualitzada 11/10/2021 a les 10:43

Muchísimas gracias a todos por el apoyo, ojalá este tipo de insultos se acabe cuanto antes por que no le deseo nadie todo lo que he/hemos vivido hoy. https://t.co/lNnbCLqNR2 — Karolina (@karoliinaa33) October 9, 2021

La jugadora de futbol Karolina Sarasua que milita a Fundación Osasuna Femenino B, va patir insults i amenaces mentre disputava un partit contra el Nueva Montaña de Cantabria. Sarasua va publicar a les xarxes socials una llista amb els insults que va rebre, una publicació que ha causat molt revolt a les xarxes socials que han condemnat els insults que va rebre.La jugadora ha explicat a Noticias de Navarra que tot va començar passats 10 minuts de partit, quan un grup de nois joves que estaven fora del camp van començar a insultar-la. A la segona part, aquests insults van seguir i van agafar un to més violent. La jugadora va haver d'escoltar com li deien coses com «Et violarem». «Et violarem a tu i a tot l'equip» o «Aixeca't la samarreta per ensenyar-me els pits i el cul».Sarasua no els hi va dir res, però després va denunciar els fets, ja que l'àrbitre del partit li va dir que ho fes.Ara la jugadora ha fet públic aquest succés per denunciar que aquestes coses no poden passar en un partit de futbol i que ella i les seves companyes l'únic que volen és sortir al camp a gaudir de l'esport que més estimen.