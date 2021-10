Detinguts dos holandesos per creuar la Jonquera amb una furgoneta plena d'armes de guerra

La Guàrdia Civil ha detingut dues persones de 55 i 56 anys de nacionalitat holandesa per portar armes de guerra i munició en una furgoneta a l'AP-7 al seu pas per la Jonquera (Alt Empordà). El vehicle circulava en direcció a França per l'autopista i la benemèrita la va aturar abans de creuar la frontera. Després d'identificar els conductors van comprovar que a dins de la furgoneta hi havia diverses armes de guerra i munició.La Guàrdia Civil va intervenir dos llançagranades Panzerfausts, un morter de 50 mm, una gran varietat de munició de morter, cartutxos de calibre de guerra, granades, un visor d'artilleria i diverses eines que es podrien fer servir per recarregar els projectils de morter.