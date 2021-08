Un diputat multimilionari rus mata un home en confondre'l amb un ós

És un dels diputats més rics de Rússia i en els últims tres anys ha declarat ingressos per 1.500 milions rubles

Actualitzada 10/08/2021 a les 17:34

El diputat de l'Assemblea Legislativa de la regió russa de Kamtxatka Igor Redkin, un dels polítics més rics de Rússia, va confessar ser l'autor de l'homicidi d'una persona a la qual va disparar en confondre-la amb ós, va informar avui l'agència oficial russa TASS.«El 2 d'agost va ocórrer una tragèdia en la qual vaig participar involuntàriament», s'afirma en el comunicat del legislador, en el qual assenyala que al capvespre d'aquest dia es va assabentar que al costat d'un escombriaire de la localitat de Ozernovski deambulava un ós.Va agregar que la presència del plantígrad suposava un perill per als vilatans, per la qual cosa va agafar una arma i va sortir de la seva casa amb la intenció d'espantar-lo.«Fosquejava i li vaig disparar a l'ós. Més tard em vaig assabentar que més o menys a aquesta mateixa hora en aquesta zona va resultar ferit d'un tir un vilatà, que va morir a l'hospital», va indicar el diputat, que es va mostrar disposat a complir el «càstig que estableixi la Justícia».Redkin, de 55 anys, va anunciar que per a «evitar males interpretacions» ha decidit renunciar a la seva militància en el partit oficialista Rússia Unida i retirar la seva candidatura per als comicis legislatius regionals de setembre pròxim.Segons TASS, Redkin és un dels diputats més rics de Rússia i en els últims tres anys ha declarat ingressos per 1.500 milions rubles, uns 20 milions de dòlars.