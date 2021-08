La Policia Nacional deté deu falsos hackers per estafar a prop de 400 persones que havien contractat els seus serveis

Els agents han practicat registres a Barcelona, Girona, Saragossa, Santa Cruz de Tenerife i Las Palmas de Gran Canaria

Actualitzada 10/08/2021 a les 11:27

La Policia Nacional ha detingut a deu falsos hackers per estafar com a mínim a 430 persones que havien contractat els seus serveis. Els agents han practicat registres a Barcelona, Girona, Saragossa, Santa Cruz de Tenerife i Las Palmas de Gran Canaria. En total s'han intervingut 40 mòbils, 17 discs durs, 3 ordinadors, 5 tauletes i 24 llapis de memòria. A més, han recuperat 176.775 euros que havien estat enviats per les víctimes. En total, els estafadors haurien obtingut fins a 341.000 euros de benefici a força d'extorsionar les víctimes que contractaven els seus falsos serveis com a hackers. Els autors han estat detinguts per delictes d'estafa, extorsió, descobriment i revelació de secrets.