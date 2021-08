Detingut per clavar diversos cops unes tisores a un company de pis a Lleida

La víctima va acudir al CUAP de Prat de la Riba i va requerir diverses grapes al cap i a les mans

Actualitzada 09/08/2021 a les 13:19

La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir divendres passat un veí d'Àger (Noguera), de 30 anys i originari de la República de Guinea, com a presumpte autor d'un delicte de lesions. Un ciutadà va acudir a les 15.20 hores a la comissaria del cos per denunciar les lesions que presumptament havia sofert per part d'un home amb qui comparteix pis al carrer Àger de Lleida. La víctima, de 41 anys, va explicar als agents que es trobava al domicili i un del seus companys de pis li va recriminar que feia molt soroll i no el deixava dormir. Després, va sortir de casa per anar a una font propera quan el company de pis se li va apropar per darrera i li va clavar diversos cops unes tisores al cap. En intentar defensar-se, també va patir talls a les mans.