Condemnat a dos anys de presó un home de Huelva per fer tocaments i besar a una nena de 7 anys

Actualitzada 09/08/2021 a les 12:18

La Secció Primera de l'Audiència Provincial de Huelva ha condemnat a un home a dos anys de presó per realitzar tocaments i besar a la boca a una menor de 7 anys a la qual la seva mare deixava a la casa en la qual ell residia quan ella anava a treballar al camp.En una sentència de conformitat, a la qual ha tingut accés Efe, el tribunal considera a aquesta persona responsable d'un delicte d'abusos sexuals pel qual a més de la pena de presó li imposa la prohibició d'aproximar-se a menys de 250 metres i a comunicar-se amb ella durant un període de quatre anys, a més de llibertat vigilada durant 5 anys.En concepte de responsabilitat civil, ha d'indemnitzar a la menor en la quantitat de 1.000 euros pels danys morals.El tribunal concedeix al condemnat el benefici de la suspensió de l'execució de la pena privativa de llibertat per dos anys condicionada al fet que no torni a delinquir en aquest període.Es considera provat que durant els períodes lectius dels anys 2016 a 2018, la mare de la menor, mentre marxava a treballar al camp, la deixava a casa d'una veïna, on aquesta residia amb la seva família i en la qual vivia també l'acusat.Allí, en data no determinada, però en tot cas durant l'any 2017, l'acusat, mogut per un ànim lúbric, aprofitant que la menor estava dormint en una de les habitacions del domicili familiar, va entrar i després de ficar-se al llit al costat de la menor, li va ficar la mà per dins de la roba, arribant a tocar-li la zona genital, per a posteriorment fer-li un petó a la boca.