Tres detinguts per intentar enviar 14 quilos de marihuana, envasada al buit, per missatgeria

Volien fer arribar la droga des d'Almeria fins als Països Baixos

Actualitzada 08/08/2021 a les 20:00

La Policia Nacional ha detingut per un delicte contra la salut pública a tres homes que presumptament van intentar enviar 14 quilos de cabdells de marihuana des d'Almeria fins a Holanda a través d'un servei de missatgeria urgent.La Comissaria Provincial d'Almeria ha informat en una nota que el passat 27 de juliol van ser interceptats dos paquets en l'interior dels quals es trobava la droga, que estava envasada al buit.La recerca va conduir als agents fins a dos dels arrestats, residents a Roquetas de Mar, els qui pretenien establir un nou canal de proveïment de marihuana entre Almeria i Holanda.Els detinguts van preparar acuradament diversos paquets amb cabdells de marihuana i els van envasar al buit per a no aixecar sospites per l'olor característica que desprèn el cànem.Per al lliurament dels mateixos en una empresa de missatgeria urgent radicada a Almeria, els arrestats van recórrer als serveis del tercer detingut, un home de 27 anys d'edat, qui a canvi de 200 euros va facilitar les seves dades personals com a remitent del paquet.A més de la droga, la Policia Nacional va intervenir un vehicle i 590 euros en efectiu que portaven els detinguts entre les seves pertinences.Les tres arrestats han passat a la disposició del Jutjat d'Instrucció número 1 d'Almeria, acusats d'un delicte contra la salut pública.