Mor l'home que va ser agredit per un jove a un poble de Jaén per un deute de 300 euros

La víctima no ha pogut superar les greus lesions que li va ocasionar l'agresor al mig del carrer

Actualitzada 08/08/2021 a les 19:20

L'home que va ser violentament agredit en un carrer de Linares (Jaén) per un jove de 25 anys per un deute de 300 euros ha mort a l'hospital a conseqüència de les greus ferides, segons han informat aquest diumenge fonts de la Policia.Els agents de la Policia Nacional adscrits al Grup d'Estupefaents de la Comissaria de Linares van detenir al jove, que s'havia donat a la fugida, després d'assaltar al carrer i donar-li una pallissa a la víctima, que va perdre el coneixement i després va anar deambulant pel carrer fins a arribar al domicili de la seva exparella.Els agents es van desplaçar fins a l'hospital, on va ser portada la víctima, després de ser cridats per una dona que va manifestar que pel que sembla el seu germà havia rebut una pallissa i que en aquests moments estava sent intervingut quirúrgicament d'urgència, trobant-se extremadament greu i tement fins i tot per la seva vida.Els agents van prendre declaració a la metge d'urgències que els va explicar que l'home presentava diverses lesions greus, entre elles la melsa trencada, pneumotòrax i diverses costelles fracturades.Els investigadors van aconseguir localitzar a un testimoni i identificar al presumpte agressor com un jove de 25 anys amb antecedents policials que va ser detingut en els voltants del seu domicili i que pel que sembla li havia donat la brutal pallissa, sense mediar paraula amb la víctima, per un deute de 300 euros.L'home agredit, que es trobava a l'hospital on havia estat intervingut de les gravíssimes lesions sofertes, ha mort, mentre que el detingut es troba a la presó preventiva, ara acusat d'homicidi.