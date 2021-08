Detingudes quatre persones a Màlaga per segrestar un jove de 19 anys i exigir 20.000 euros per alliberar-lo

En el moment de la detenció, la família havia abonat la meitat dels diners

Actualitzada 08/08/2021 a les 18:51

Quatre homes han estat detinguts per la Policia Nacional a Màlaga per haver segrestat suposadament un jove de 19 anys a Vélez-Málaga, al qual van alliberar després que els seus familiars abonessin un primer pagament de 10.000 euros dels dos acordats amb els seus captors.Els fets van ocórrer la matinada del passat 26 de maig quan diversos homes es van desplaçar fins als voltants del domicili de la víctima, on el van segrestar i van introduir en un vehicle per a traslladar-lo fins a Màlaga, segons ha informat aquest diumenge la Policia en un comunicat.La investigació apunta al fet que els segrestadors van sol·licitar a la família del jove una recompensa per al seu alliberament, que es va produir hores més tard, quan el pare de la víctima juntament amb altres familiars es van desplaçar al lloc acordat per a abonar 10.000 euros, de manera que quedava pendent un altre pagament del mateix muntant econòmic.Arran de la denúncia interposada, la Policia va iniciar les seves perquisicions, que van determinar que el segrest del jove, de nacionalitat espanyola, estava motivat per un negoci fallit de tràfic de drogues, i va aconseguir identificar a quatre homes d'entre 27 a 29 anys, tres d'ells marroquins i un espanyol.Els quatre van ser detinguts entre finals de juliol i principis d'agost com a presumptes autors d'un delicte de segrest i pertinença a grup criminal i van ser posats a la disposició del Jutjat d'Instrucció número 4 de Màlaga, que ha decretat l'ingrés a la presó de tres d'ells.