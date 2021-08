Sis mil euros de sanció per insultar tres guàrdies civils de Salamanca a les xarxes socials

El missatge no esmentava els agents, però el jutge considera que se'ls podia identificar per les dades que en donava

Actualitzada 07/08/2021 a les 17:30

El Jutjat de Primera Instància número u de Ciudad Rodrigo ha condemnat a un home per insultar a tres guàrdies civils destinats en la localitat de Salamanca a través de les xarxes socials, per la qual cosa li ha imposat 6.000 euros en concepte d'indemnització.Segons ha informat aquest dissabte l'Associació Espanyola de Guàrdies Civils (AEGC), el Jutjat ha considerat provat l'existència d'un delicte d'intromissió al dret a l'honor en pujar a Facebook un missatge «ofensiu» contra els tres agents.Els fets es van produir el passat 21 de febrer del 2020 quan l'ara condemnat va publicar un missatge en el seu compte personal de Facebook contra els tres agents, i, encara que no se'ls citava de manera expressa, «sí que es feia referència a ells amb dades que els veïns del municipi coneixien perfectament», ha indicat l'AEGC.En la sentència, es considera que la demanda ha de ser estimada en haver resultat «degudament acreditat que les expressions indicades en la demanda són expressions que atempten contra el dret a l'honor i a la pròpia imatge».La resolució considera «evident» el mal públic i el descrèdit quan el demandant afirma en la seva xarxa social que «un dels agents, al qual a més insulta anomenant-li bastard, consumeix drogues».Respecte als altres dos agents, també es dóna un «mateix ànim» d'injúries i veu en el text publicat en la xarxa social un «ànim difamatori i ofensiu i per tant de menyscapte del dret a l'honor».Per al jutge, la intenció de l'acusat no era una altra que menyscabar públicament la reputació dels tres agents malgrat la utilització de malnoms o sobrenoms per a referir-se a ells, ja que per al magistrat és clar que l'acusat sabia perfectament que eren coneguts per ells en la localitat.A més, li condemna a eliminar els comentaris «lesius de la seva xarxa social», a la publicació de la sentència i difondre-la en la seva Facebook, així com al pagament de les costes del judici.L'Associació Espanyola de Guàrdies Civils ha considerat «molt positiva» aquesta sentència, que «fixa clarament que el dret a l'honor de l'individu no pot estar subjugat pel de la llibertat d'expressió».