Un nedador troba 40 quilos d'haixix a la platja de La Patacona de València

Estava revisant la col·locació de les boies per un triatló

Actualitzada 07/06/2021 a les 13:14

Un nedador que estava supervisant unes boies per un triatló es va trobar divendres un fardell amb 40 quilos d'haixix a les aigües de La Patacona, a Alboraia, València, que han estat custodiats per la Policia Local i posteriorment s'han lliurat a la Guàrdia Civil.El succés es va produir a les 9 del matí, quan un dels nedadors que estava revisant la col·locació de les boies del pròxim Triatló València Platja del Cabanyal ha trobat un objecte estrany a l'altura del mirador de La Patacona, segons han informat fonts municipals.L'objecte ha resultat ser un fardell de 40 quilos d'haixix, per la qual cosa s'ha donat avís de la troballa a la Policia Local d'Alboraia i al grup de 'Voluntaris de la Mar' d'aquesta localitat, els qui han carregat amb el fardell fins al port esportiu de Port Saplaya.Una vegada allí, els agents de la Policia Local han custodiat la droga fins al seu lliurament a la Policia Judicial de la Guàrdia Civil, que s'ha fet càrrec de la investigació i diverses de les seves embarcacions han patrullat la costa durant el matí per supervisar tota la zona.