El processat assegura que va ser un joc sexual «consentit»

Actualitzada 07/06/2021 a les 13:37

L'Audiència de Girona ha jutjat un acusat que s'enfronta a 15 anys de presó per violar la parella amb un desodorant i causar-li lesions. El processat i la dona van començar a mantenir relacions sexuals consentides en un domicili de Figueres el 30 de setembre del 2017. Segons les acusacions, l'home la va lligar al llit i va ser llavors quan la víctima li va dir que parés i que no volia continuar. La dona ha explicat al judici que l'acusat no es va aturar, va marxar de l'habitació i, quan va tornar, li va introduir un desodorant per l'anus contra la seva voluntat. L'acusat nega els fets, afirma que va ser un joc sexual «consentit» però que després l'objecte «no sortia». Van haver d'anar a urgències i la van haver de sedar per extreure-li.