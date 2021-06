Itàlia tanca un portal web que ajudava a joves a suicidar-se i que tenia 17.000 inscrits d'arreu del món

El lloc proposava la ingesta de substàncies tòxiques i la dieta necessària a seguir els dies previs

Actualitzada 07/06/2021 a les 16:14

La Justícia italiana va ordenar avui el tancament d'un portal web que comptava amb 17.000 inscrits a tot el món i que ajudava joves a suïcidar-se amb la ingesta de substàncies tòxiques i recomanacions sobre la dieta que havien de prendre els dies previs.La Fiscalia de Roma va obrir una recerca fa mesos, després de constatar que dos joves italians que no es coneixien i que s'havien suïcidat al febrer i al desembre de 2020 tenien missatges similars en els seus mòbils sobre que havien de prendre xocolata la nit en la qual volguessin posar fi a la seva vida, informen els mitjans italians.La web, anomenada 'Sanctioned Suïcidi' detallava com obtenir i consumir nitrit de sodi, una substància que ingerida en determinades quantitats es torna tòxica perquè pot inhibir el transport d'oxigen en el cos humà.La Fiscalia investiga qui està darrere d'aquest portal per haver incorregut en un delicte d'incitació al suïcidi, perquè la web explicava també els medicaments a prendre prèviament, com els fàrmacs contra els vòmits, per a evitar que el cos expulsés les substàncies tòxiques.Els dos joves italians morts eren estudiants d'uns 18 anys i un d'ells estava rebent tractament psicològic, segons les mateixes fonts.Els especialistes remarquen que les morts per suïcidi mai tenen un únic detonant, sinó que són el resultat de factors psicològics, biològics i socials que tenen tractament. Les persones amb conductes suïcides i els seus afins tenen a la seva disposició serveis sanitaris i telèfons d'emergència on poden rebre ajuda.