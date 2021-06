Una mossa d'esquadra mor en un accident de trànsit provocat per un conductor drogat que va fugir

La policia deté l'home, veí d'Abrera, com a presumpte autor d'homicidi imprudent i quatre delictes més

Actualitzada 04/06/2021 a les 17:03

Una mossa d'esquadra fora de servei va morir la nit d'aquest dijous en un accident de trànsit provocat per un conductor drogat, segons ha informat la policia catalana. L'agent pertanyia a la unitat ARRO de la Regió Metropolitana Sud. El sinistre va tenir lloc a les 23 hores al quilòmetre sis de la BV-1201, a Abrera (Baix Llobregat). L'agent, de 43 anys, tornava a casa després de treballar en el seu vehicle, quan un altre va envair el sentit contrari i va xocar frontalment contra el de l'agent, segons han informat a l'ACN fonts properes. El conductor no disposava de permís de conduir, va provocar l'accident i va fugir del lloc a peu. Hores després els Mossos han localitzat i detingut l'home, de 28 anys, nacionalitat espanyola i veí d'Abrera.Agents dels Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional Trànsit de la Regió Policial Metropolitana Sud l'han detingut com a presumpte autor de cinc delictes: conduir sota els efectes de substàncies estupefaents, amb el permís de conduir suspès judicialment, homicidi impudent, abandonament del lloc de l'accident i lesions.En aquest darrer cas, per lesions a l'acompanyant del seu vehicle, que a causa del xoc frontal també va patir greus ferides, amb diverses fractures òssies i va ser traslladat d'urgència a l'Hospital de Bellvitge.A més a més, es dóna la circumstància de la localització en el domicili del detingut d'una plantació indoor de marihuana, motiu pel qual també se l'ha denunciat per un delicte contra la salut pública.Arran de la incidència es van activar quatre patrulles dels Mossos, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat i vuit unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).Amb aquesta víctima, són 45 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a Catalunya.