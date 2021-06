Un jutge deixa lliure un acusat d'abús sexual perquè va usar preservatiu

Actualitzada 04/06/2021 a les 16:51

"Rodolfo Mingarini":

Un jutge dels Tribunals de la ciutat de Santa Fe, la capital de la província homònima de l'Argentina, va deixar en llibertat a un imputat per abús sexual perquè va usar preservatiu, motiu pel qual va declarar la falta de mèrit en la causa, van informar aquest dijous mitjans locals.«No puc entendre com si tindrà relacions forçades, i empenyent-la i sotmetent-la, es prengui el temps... No puc reconstruir com fa per a col·locar-se el profilàctic i després avançar sobre el cos de la víctima, que, segons el que està aquí, es negava. La veritat és que aquí és on em genera el major dubte», va assegurar el magistrat en qüestió, Rodolfo Mingarini.Segons un vídeo facilitat pel Poder Judicial de Santa Fe i difós pels mitjans locals, Mingarini va realitzar aquestes declaracions en una audiència oral el passat 30 de maig, en la qual va deixar en llibertat a un home acusat d'abús sexual amb accés carnal.Aquesta causa es va iniciar a la fi del mes d'abril, després que una dona denunciés davant el Ministeri Públic de l'Acusació (MPA) que un paleta que treballava en una construcció pròxima va accedir al seu habitatge i va abusar sexualment d'ella.Durant la seva intervenció, que va causar polèmica en les xarxes socials i col·lectius feministes del país sud-americà, el magistrat va rebutjar les proves del MPA, entre les quals estaven un informe pericial que indicava que la dona va patir lesions compatibles amb un abús sexual i que temia per la seva integritat física, segons mitjans locals.«Poden haver passat diverses coses. Podia haver passat que es va iniciar com una cosa consentida (o) que es va iniciar des del principi intentant sotmetre... El que no puc és relacionar i entrar en la lògica de col·locar-se el profilàctic per a mantenir aquesta relació quan està sotmetent a la víctima. La veritat que no li trobo», va resoldre el magistrat.Aquest vídeo es va difondre el mateix dia en què el moviment d'activistes feministes 'Ni una menys' va complir sis anys de lluita contra la violència masclista, una xacra que des de 2015 ha deixat a l'Argentina 1.733 feminicidis, segons dades comptabilitzades per organitzacions socials.En aquest sentit, la regidora de la localitat argentina Laura Mondino, del Front Progressista Cívic Social, va presentar aquest mateix dijous un projecte de repudi al jutge Mingarini al Consell Municipal, segons va escriure en el seu perfil de la xarxa social Twitter.«En un dia tan sentit per al moviment de les dones, avui sense marxes als carrers però amb la contundència d'un crit que es repeteix dia rere dia, ens sumem al reclam de la Mesa Ni Una Menys Santa Fe i subratllem el deure dels funcionaris judicials de garantir la nostra seguretat i protegir els nostres drets», va afirmar Mondino.