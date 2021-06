La Guàrdia Civil deté a Girona un pres fugat i que hauria agredit sexualment l'exparella

El fugitiu no va tornar a la presó després d'un permís i va desplaçar-se a Móstoles, on hauria perpetrat l'atac

Actualitzada 04/06/2021 a les 13:58

La Guàrdia Civil ha detingut un pres que no havia tornat al Centre Penitenciari de Girona després d'un permís i que, durant la fuga, va desplaçar-se a la localitat madrilenya de Móstoles, on hauria agredit sexualment l'exparella. L'home, veí de Salt, de 41 anys i nacionalitat marroquina, es trobava pres per un delicte de lesions. Quan la policia el va localitzar, requeien sobre ell diverses requisitòries judicials en vigor, entre les quals la del jutjat de Móstoles que n'havia ordenat la cerca i detenció per la presumpta agressió sexual. La Guàrdia Civil va tenir coneixement que el fugat podia haver tornat a Girona i va muntar el dispositiu. La detenció va tenir lloc en un bar del carrer Güell cap a les 3 de la tarda de diumenge passat.