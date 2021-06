Demanen 20 anys de presó per l'acusat de matar a la seva exparella i amagar el cadàver en un congelador durant un any

Per dissimular la desaparició sobtada de la víctima va utilitzar les seves xarxes socials

Actualitzada 04/06/2021 a les 12:34

La Fiscalia de Madrid demana, de cara al judici que se celebrarà la setmana que ve, 20 anys de presó per a l'home que el 2017 presumptament va assassinar a punyalades a la seva exparella de 22 anys, va trossejar el seu cos en set parts i el va mantenir ocult més d'un any en un bagul congelador a Alcalá de Henares.El judici amb jurat a Manuel M.A se celebrarà a partir del dia 8 de maig en la Secció 26 de l'Audiència Provincial de Madrid i la Fiscalia imputa al processat els delictes d'assassinat amb agreujant de parentiu i gènere, profanació de cadàvers i estafa, pels quals sol·licita 20 anys i cinc mesos de presó i una multa de 900 euros.També reclama una indemnització de 240.000 euros per als pares de la noia i 7.000 euros per a cadascuna de les germanes.Manuel M.A. va ser arrestat el 8 de febrer de 2019, quan tenia 42 anys, al pis d'Alcalá de Henares en el qual havia viscut amb la víctima, Daria, la desaparició de la qual havia denunciat la seva mare el desembre de 2018 en la citada localitat, si bé la seva família no tenia contacte habitual des de setembre de 2017.Daría O.L. tenia 22 anys, era d'origen rus i, igual que les seves dues germanes, havia estat adoptada per un matrimoni espanyol que va deixar de tenir contacte amb ella el setembre de 2017, segons van informar llavors fonts de la investigació.Segons l'escrit d'acusació, a l'estiu de 2014 Manuel va iniciar una relació sentimental amb Daria O.L., fins que aquesta va decidir acabar-la el setembre de 2017 «donada la deteriorada situació que mantenia amb l'acusat», però encara així van continuar convivint junts a l'habitació que la víctima tenia llogada, «la qual cosa era font de nombrosos conflictes i disputes entre ells».Durant la matinada del 6 d'octubre en tornar Daria de la seva feina en un pub, es va iniciar una forta discussió entre ella i el presumpte agressor, qui li va mossegar l'avantbraç i li va donar un cop de puny deixant-la «seriosament» ferida, la qual cosa va aprofitar per a agafar un ganivet i clavar-l'hi dues vegades a l'esquena, detalla la Fiscalia.Durant els dies posteriors l'acusat va tallar el cos de la jove en set parts que va mantenir guardades en un bagul congelador que tenia endollat a la xarxa elèctrica, a més de demanar el canvi de contrasenyes del compte personal del correu electrònic de la jove i la vinculació del compte de Whatsapp amb un número de telèfon nou «amb la finalitat d'accedir a aquests serveis i controlar els seus perfils des de les xarxes socials».Per dissimular la desaparició sobtada de Daria, Manuel va enviar una sèrie de missatges al propietari de l'habitatge, va publicar al perfil de la seva exparella en Facebook: «Estic fent diversos canvis en la meva vida ... Si no tornes a saber res de mi, tu ets un d'ells» i fins i tot va mantenir converses per Whatsapp amb les seves companyes de feina.A més el 6 d'octubre de 2017 es va dirigir a un estanc i utilitzant la targeta visa de la dona va efectuar una compra per un import de 4,85 euros valent-se del pagament sense pin.La Fiscalia explica en la seva acusació que la mare adoptiva de la jove va denunciar la desaparició de la seva filla el 30 de desembre de 2018, ja que no tenia relació amb ella des de setembre de 2017.El Jutjat de Violència sobre la Dona número 1 d'Alcalá de Henares va permetre l'entrada i registre de l'habitació de la víctima on van trobar el bagul tancat en l'interior del qual estava el cos de la dona «desmembrat i congelat adherit a les parets d'aquest».Damunt del bagul hi havia cinc ambientadors i tres suports de cremadors d'encens.