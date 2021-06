El detingut de Porqueres diu que va atacar la víctima per una discussió i que la primera punyalada va ser per l'esquena

Situa el crim cap al migdia, va assestar diverses ganivetades a la dona i va marxar durant hores abans d'entregar-se

El detingut per matar la dona a Porqueres (Pla de l'Estany) ha relatat a la comitiva judicial que dimecres cap a dos quarts de dotze del migdia van començar a discutir perquè ella li va retreure que no tingués feina i que estigués enganxat a les drogues. Segons el seu relat, durant la disputa va anar a la cuina, va agafar un ganivet d'un calaix i, un cop al menjador, li va assestar una primera ganivetades per l'esquena. La dona es va desplomar al sofà i va ser aleshores quan la va apunyalar repetidament a l'abdomen, a la cara i al coll. Després de perpetrar l'atac, va marxar del domicili i va estar voltant durant hores fins que finalment va anar als Mossos de Banyoles cap a les deu de la nit i va dir que havia «punxat» la seva dona.