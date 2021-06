Detingut un home per matar la seva parella a Porqueres

L'home es va presentar cap a les deu de la nit a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Banyoles i va confessar que havia matat la parella. Quan els agents es van dirigir al domicili situat al carrer Canigó de Porqueres, van trobar la víctima amb signes evidents de violència. Els efectius del SEM ja no van poder fer res per salvar-li la vida.La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos a Girona s'ha fet càrrec del cas. Fins al lloc s'hi va traslladar la comitiva judicial per fer l'aixecament de cadàver i la policia científica va recopilar proves i indicis del domicili. Segons fonts consultades per l'ACN, els investigadors situen l'hora del crim hores abans que el detingut s'entregués. La dona va rebre múltiples ganivetades.El cos de la víctima el van traslladar a l'Institut de Medicina Legal de Girona on els forenses li faran l'autòpsia. L'arrestat és de nacionalitat espanyola, té 44 anys i té antecedents però, segons fonts properes a la investigació, les detencions anteriors no són per violència de gènere.El detingut està en dependències policials pendent de passar a disposició del jutjat d'instrucció 1 de Girona, que és el que està de guàrdia.