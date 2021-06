Cinc detinguts per una presumpta violació grupal a una menor que va acabar suïcidant-se

També van difondre imatges

Cinc homes, dels quals tres eren menors i els altres dos tenen 18 i 19 anys, han estat detinguts sospitosos de violar en ramat a una nena de 14 anys d'edat a la ciutat flamenca de Gant (Bèlgica). Els menors, a petició d'un jutge de menors, han estat traslladats a un centre federal situat en Everberg.El passat 15 de maig, la menor va ser violada en un cementiri de Gant, on tenia una cita amb un dels nois, però els altres quatre també van acudir-hi. Va ser allí on es va produir la violació, mentre feien fotos que més tard van publicar en xarxes socials. Quatre dies després d'aquest tràgic succés, la jove belga es va suïcidar, segons recull el mitjà francòfon La Libre.La Policia federal belga va analitzar les imatges, i va identificar als cinc presumptes agressors per violació, que estan acusats també d'un delicte contra l'honor de la jove per la difusió de fotografies, que podrien constituir un atemptat contra la integritat de la nena de 14 anys.El més jove dels sospitosos, que ara es troba un centre de menors de Bèlgica, té també 14 anys. Els altres dos majors d'edat, de 18 i 19 anys, compareixeran a Gant aquest divendres.La família de la nena ha reconegut a un altre mitjà flamenc que els enregistraments van ser el detonant per al trist desenllaç. «Aquestes imatges van ser la gota que va vessar el got per a ella (...) Tot el seu món es va enfonsar», van dir al Het Nieuwsblad.Per la seva banda, el ministre de Justícia belga, Vincent Van Quickenborne va qualificar aquest esdeveniment d'«horrible» i va mostrar les seves condolences a la família. «Els meus pensaments estan amb la família i els amics (de la víctima). Diversos sospitosos han estat arrestats i la recerca està en curs», va manifestar. Així mateix, va fer una «crida a les víctimes d'agressió sexual: que denunciïn», i va assegurar que «la justícia farà tot el possible per a detenir i sancionar als responsables».