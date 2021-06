Pena de 29 anys de presó per violar i embarassar 2 vegades a la seva filla a l'Equador

Al país andí cada any es produeixen més de 2.000 casos de nenes menors de 14 anys que donen a llum a causa de violacions

Actualitzada 02/06/2021 a les 19:15

Amenaces a la víctima

El condemnat també va embarassar una altra filla

Un individu va ser condemnat a 29 anys de presó com a autor de la violació sistemàtica de la seva filla, avui de 19 anys, i a la qual va deixar embarassada en dues ocasions durant els abusos, va informar aquest dimecres la Fiscalia General de l'Equador.En un comunicat l'òrgan fiscal precisa que amb el manteniment probatori de sis testimoniatges pericials, proves documentals i la declaració anticipada de la víctima, la seu de la Fiscalia de Pedro Vicente Maldonado, ciutat a la província andina de Pichincha, va demostrar que Segundo Ricardo G. Z., «és autor de la violació perpetrada contra la seva filla, actualment de 19 anys».«Per aquest delicte, comès de manera sistemàtica, l'home de 41 anys està sentenciat a complir vint-i-nou anys i quatre mesos de privació de llibertat, i al pagament de 15.000 dòlars com a reparació integral a la víctima i de 800 salaris bàsics unificats a l'administració de Justícia», resa la nota.En una audiència, el fiscal del cas, Hugo Pérez Noboa, va detallar al Tribunal de Garanties Penals les reiterades violacions comeses des de 2015, sota amenaces i intimidació, a la filla de l'acusat quan tenia 14 anys.El progenitor va amenaçar a la seva víctima amb fer el mateix a la seva germana menor si comptava el succeït, aclareix l'escrit.A conseqüència dels fets delictius, la víctima va tenir dos embarassos: el primer als 14 i el segon als 17 anys.«El pare-avi, va treure-li a l'últim bebè de la seva filla a penes va donar a llum, sense cap mena d'ajuda mèdica, ja que la mantenia tancada a la casa», afegeix el comunicat.El progenitor va lliurar el nounat a la Direcció Nacional de Policia Especialitzada per a Nens, Nenes i Adolescents (Dinapen), al juliol de 2017, assegurant als agents que ho havia trobat a la vora del riu Caoni.La paternitat del primer bebè fruit de les violacions es va demostrar amb l'informe d'ADN, que va llançar el 99,9% de compatibilitat.Aquest resultat es va imposar en el judici «a l'ordre que el processat va donar a la víctima, que s'inventi un pare, perquè no sospitessin d'ell», sota l'amenaça d'agredir a la germana menor.La víctima va denunciar els fets a l'agost de 2020, amb l'esperança de recuperar al seu fill, que no obstant això, va ser adoptat per una família.La Fiscalia precisa en el text que manté oberta una altra investigació perquè la germana menor de la víctima que va denunciar els fets i que en l'actualitat té 16 anys, té una filla també del seu progenitor.La sentència va tenir en compte els agreujants contemplats en l'article 171 del Codi Orgànic Integral Penal (COIP) respecte a que les víctimes són descendents de l'agressor, que forma part del nucli familiar i que a més els va provocar embarassos.D'acord amb les dades d'organismes que treballen en la prevenció de la violència contra menors, una de cada quatre nenes a l'Equador i un de cada sis nens en el món són víctimes d'agressions sexuals, en la majoria dels casos en el seu propi entorn familiar o veïnal.Al país andí cada any es produeixen més de 2.180 casos de nenes menors de 14 anys obligades a donar a llum a fills producte de violacions, asseguren dades oficials.