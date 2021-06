La Fiscalia demana 5 anys de presó per un pòlicia de Badalona que va falsificar multes

Va generar sancions contra una dona en venjança per una discussió que havien tingut

La Fiscalia demana cinc anys de presó i inhabilitació per a un agent de la Guàrdia Urbana de Badalona (Barcelona) per, presumptament, falsificar diverses multes de trànsit, totes dirigides a una mateixa dona, en venjança per una discussió que havien tingut.Aquest dimecres ha començat en l'Audiència de Barcelona el judici a un agent de la Unitat Motoritzada de la Guàrdia Urbana de Badalona, Jonathan G. S., a qui la fiscalia acusa d'un delicte de falsedat documental per haver falsificat diverses multes de trànsit, totes dirigides cap a una mateixa dona, Irene C. R..L'acusat ha explicat que va interposar una primera multa de 200 euros per desobediència a la dona el 26 de febrer de 2015 a les 15.20 hores, després d'indicar-li per segona vegada que no podia estacionar en un punt entre l'avinguda Caritg i el carrer Lloreda de Badalona, per la qual cosa la dona es va indignar i el va insultar.«Va dir que era un pocavergonya i que no anava a treure el cotxe fins que no recollís al seu fill», ha declarat l'acusat, qui al voltant de les 15.31 hores es va tornar a trobar el vehicle estacionat en el mateix punt, per la qual cosa va procedir a imposar una sanció de trànsit, que la dona «va arrugar i va tirar al terra», ha afegit.En conseqüència, l'acusat li va posar una tercera denúncia per incivisme, assegura, encara que aquesta vegada per escrit i no des de la PDA, encara que la dona ha mantingut que «mai se li va arribar a notificar» la segona denúncia.Basant-se en els informes de l'expedient disciplinari que el cos va obrir per a investigar els fets, la Fiscalia veu irregularitats en les hores de les multes, que creu poden ser falses, i considera que l'acusat podria haver mentit amb la intenció de venjar-se per la primera discussió.Més endavant, el 17 de març de 2015, la defensa manté que l'acusat i el seu company de binomi van tornar a parar per a sancionar a la mateixa dona per una infracció de trànsit en haver-se saltat un semàfor en vermell prop de l'estació de metro Gorg.Aquesta vegada, va ser el company de binomi qui, a través del seu usuari a la PDA de l'acusat perquè la seva «havia deixat de funcionar», va multar a la dona, segons ha relatat l'acusat.No obstant això, la Fiscalia creu que va ser l'acusat qui, fent constar com a funcionari denunciant al seu company en la PDA després d'introduir les seves claus d'usuari, va realitzar la denúncia falsa just en començar el servei.Per part seva, la dona ha negat aquesta suposada infracció i ha assegurat: «Aquesta última multa anava al meu nom, quan el cotxe està a nom del meu marit, per la qual cosa haurien d'haver-me parat per a poder identificar-me i mai m'han parat».Després de recórrer les sancions, totes van ser revocades al juny de 2015 pel Cap del Departament de l'Àmbit de Recursos Interns, Gestió i Control d'Ingressos de Dret Públic en resultar «compromesa la presumpció de certesa de veracitat formulades pels agents», segons cita la fiscalia.Quatre testimonis més de la Guàrdia Urbana, entre ells el company de binomi de l'acusat, havien de declarar avui en el judici, però no han acudit perquè, pel que sembla, no van rebre el fax amb la notificació, per la qual cosa el tribunal ha decidit suspendre el judici i està previst que es reprengui el dia 21 de juny.