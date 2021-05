Mentre ella prenia copes, el seu fill de 3 anys caminava perdut per Pamplona

Ella estava beguda en una terrassa

Actualitzada 31/05/2021 a les 23:48

La Policia Municipal de Pamplona va atendre, la mitjanit del diumenge, a un nen de 3 anys que es trobava deambulant sol per l'avinguda Pius XII mentre la seva mare es trobava beguda en una terrassa.Segons ha informat la Policia Municipal, se'ls va informar que un nen de 3 anys es trobava desemparat en la zona de Pius XII a mitjanit del diumenge.Quan la patrulla va arribar al lloc, va comprovar que efectivament el nen deambulava sol per la vorera i la calçada, i que la seva mare es trobava beguda en una terrassa.Després d'identificar a les parts, el menor va quedar a càrrec d'un familiar i des del Grup de UPAS s'ha confeccionat el corresponent informe per als efectes que corresponguin, ha afegit la Policia.