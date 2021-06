Detenen una dona per tallar el penis de l'amo del bar on treballa a Sant Andreu de la Barca

Segons han explicat fonts policials, la dona ha explicat que l'agredit l'hauria obligat en diferents ocasions a mantenir relacions sexuals no consentides. Aquesta matinada ho hauria tornat a intentar i ella li ha seccionat el penis amb una arma blanca. Ella mateixa s'ha presentat a les dependència policials.En declaracions als mitjans de comunicació, l'inspector Òscar Carreras, cap de la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Martorell, ha explicat que víctima i agressor han arribat pràcticament junts a la comissaria de la Policia Local de Sant Andreu de la Barca als volts de dos quarts de tres de la passada matinada.Un cop allà, i veient la gravetat de les ferides a la zona genital que presentava l'home, els agents han activat el SEM que l'ha traslladat immediatament a l'Hospital Universitari de Bellvitge on se l'ha intervingut quirúrgicament.Pel que fa a la dona, des d'un primer moment ha reconegut ser l'autora de l'agressió que ha atribuït a un acte de defensa quan el seu amo la volia agredir sexualment. Seguidament, ha estat traslladada a la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Martorell on se li ha pres declaració i ha quedat detinguda per un delicte de lesions.L'inspector Carreras ha explicat que ni víctima ni agressor, tots dos ciutadans de la República Popular de Bangladesh, tenen antecedents penals i que no els consta que la víctima hagués presentat cap denúncia contra l'home. La víctima és un empresari del sector de la restauració amb diversos locals i la dona treballava per ell des de fa un temps.Carreras ha volgut deixar clar que la investigació està en una fase molt inicial i no ha volgut valorar cap de les hipòtesis amb les què treballen. «Tenim una persona greument ferida a la zona genital i treballem per esclarir què ha passat», ha afegit.També ha explicat que encara no han pogut prendre declaració a la víctima i que ho faran tant bon punt els metges ho permetin.