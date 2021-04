Detingut l'autor del brutal atac racista contra una dona asiàtica a Nova York

L'autor estava en llibertat provisional per l'assassinat de la seva mare

Actualitzada 31/03/2021 a les 20:17

El suposat autor de la brutal agressió racista a una dona asiàtica de 65 anys en ple centre de Manhattan dilluns passat ha estat arrestat i acusat d'assalt i d'un crim motivat per l'odi, va informar aquest dimecres el Departament de Policia de Nova York.Les autoritats, que havien ofert una recompensa de 2.500 dòlars per informació sobre el seu parador, van identificar a l'atacant com Brandon Elliot, de 38 anys, que va passar 17 anys a la presó per l'assassinat amb arma blanca de la seva mare i que estava en llibertat condicional des de feia dos anys.El succés, que se suma a una onada d'atacs contra asiàtics als EUA, va ser captat per una càmera de seguretat d'un edifici residencial pròxim i va tenir lloc aquest dilluns al voltant de les 11.40 hores, quan la dona caminava per un carrer pròxim a Times Square.En un vídeo distribuït per la Policia, pot veure's com un home tomba a la dona amb una puntada de peu al pit i després li propina diverses puntades més al cap una vegada que està en al gterra, mentre que les autoritats assenyalen que el sospitós va fer comentaris contra els asiàtics durant el succés.La víctima va ser hospitalitzada amb ferides greus, encara que no es coneixen més detalls sobre el seu estat de salut.En el vídeo s'aprecia a un grup d'homes testimonis de l'atac, entre ells treballadors de l'edifici residencial enfront del qual va succeir l'atac, que es mantenen al marge i no fan res per a detenir l'agressió.Com a conseqüència, aquests empleats han estat suspesos de sou i de feina mentre es duu a terme una recerca, segons van confirmar representants de la gestió de l'immoble als mitjans locals.

Attack on Asian-American woman seen on CCTV footage released by NYPD.



The New York City Police Department has released surveillance footage of an attack on a 65-year-old Asian-American woman, asking for the public's assistance in identifying the attackerhttps://t.co/7CL4ZI7QDu pic.twitter.com/UOubw8JMDa — AFP News Agency (@AFP) March 31, 2021

Mentrestant, l'alcalde de la ciutat ha descrit l'assalt com «totalment repugnant i indignant», i va dir que era «absolutament inacceptable» que els testimonis no intervinguessin.L'augment dels atacs contra persones d'origen asiàtic als Estats Units s'han disparat des de l'inici de la pandèmia del coronavirus.Des de març de 2020 i fins a finals d'aquest any, l'organització 'Stop Asian American and Pacific Islander Hate' (Parem l'odi als estatunidencs asiàtics i de les illes del Pacífic) va registrar gairebé 2.800 denúncies d'«odi antiasiàtic» per tot el país, 240 d'elles incloent un atac físic.En les últimes setmanes, s'han registrat al voltant del país nombroses marxes per a denunciar aquests episodis i per a mostrar solidaritat amb les minories asiàtiques.