La seva filla de cinc anys es perd i no se n'adona fins que li ho diu la Policia

Va succeir a Vigo, en la zona de la platja de Samil, diumenge passat

Actualitzada 30/03/2021 a les 19:44

La Policia Local de Vigo va localitzar diumenge passat a la tarda a una nena de cinc anys que s'havia extraviat a la zona de la platja de Samil sense que el seu pare s'adonés. Segons informen des del cos, prop de les 19.15 hores van rebre un avís d'un jove de 22 anys que havia trobat a la menor desorientada a l'arenal sense que pogués precisar on es trobaven els seus pares.Segons informa el Faro de Vigo, una vegada coneguda la situació, es va traslladar fins al punt una patrulla que va recaptar les dades de la nena, V. I. H. A. Gràcies al característic dels seus cognoms, els agents van poder localitzar al pare a través de la base de dades del padró. A. H. C, veí de Vigo de 31 anys, que es va traslladar fins al lloc per a fer-se càrrec de la seva filla, no sense abans manifestar que no s'havia adonat de l'extraviament de la menor fins que van contactar amb l'els agents.