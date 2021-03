Quatre anys de presó per a un septuagenari per abusos sexuals a una menor

Acudia a casa de la víctima acompanyant al seu nét que rebia classes particulars

Actualitzada 29/03/2021 a les 16:24

L'Audiència d'Alacant ha condemnat a quatre anys de presó a un septuagenari per abusos sexuals continuats a una nena, aprofitant la relació d'amistat i confiança que li unia a la família de la menor, que tenia 13 anys quan van passar els fets.A conseqüència dels abusos, la menor va desenvolupar pànic cap a l'acusat i manifestava freqüents malsons, crisis d'ansietat, pors a la presència de persones de semblants característica a les del processament i temor a mostrar el seu propi cos, per la qual cosa va requerir de tractament mèdic i psicoteràpia.El processament, natural d'Albacete i veí d'Alacant, acudia a l'habitatge dels pares de la nena, fent-ho en diverses ocasions a partir dels primers mesos de 2017, per a acompanyar al seu nét a rebre classes particulars al domicili, segons la sentència de la secció tercera de l'Audiència d'Alacant, facilitada pel Tribunal Superior de Justícia valencià (TSJCV).La resolució judicial, que no és ferma i contra la qual cal interposar recurs d'apel·lació, assenyala que tres dels casos d'abusos sexuals es van produir amb l'excusa per part del condemnat de donar-li un massatge a la nena. Un d'aquests episodis va ser relatat per la menor als seus progenitors, els qui van restar importància davant la plena confiança que tenien en la conducta del processament.En dates posteriors, la menor es va negar a anar amb la resta de la família a l'aniversari del nét de l'acusat, temorosa de trobar-se novament amb ell.En aquesta ocasió, la nena va explicar a la seva mare l'esdevingut amb el processament durant els mesos anteriors, la qual cosa va derivar més tard en una denúncia contra ell, després de ser corroborada la versió de la víctima davant els psicòlegs i altres professionals als quals va ser portada a instàncies de la família.A més d'una pena de quatre anys de presó, el tribunal imposa a l'acusat la prohibició d'aproximar-se i acostar-se a la menor a una distància de 300 metres, així com de comunicar-se amb ella per qualsevol mitjà per temps de vuit anys.Igualment romandrà en llibertat vigilada durant cinc anys després de complir la sentència i estarà inhabilitat per un període de vuit anys per a exercir qualsevol professió o ofici, sigui o no retribuït, que comporti contacte regular i directe amb menors.També haurà d'indemnitzar a la víctima dels abusos amb 19.406,59 euros pels perjudicis causats.