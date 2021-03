Mor una nena de 7 anys en caure-li damunt una bàscula antiga a Estepona

L'estructura metàl·lica de l'aparell li va caure a sobre en una zona de difícil accés d'una finca on celebraven un aniversari

Actualitzada 30/03/2021 a les 19:51

Una nena de 7 anys ha mort en caure-li damunt una estructura metàl·lica en la qual jugava al costat d'altres nens en una finca de la localitat malaguenya d'Estepona.El succés va passar al voltant de les 18 hores del passat dissabte i tot apunta a un accident, segons han informat aquest dimarts a Efe fonts policials.Pel que sembla, els nens estaven jugant i a la menor li va caure damunt una estructura metàl·lica, que segons les fonts era una espècie de bàscula antiga que estava situada en una zona de difícil accés de la finca, en la qual també hi havia un 'picadero'.Poc abans de les 18.10 hores, el servei d'emergències 112 va rebre una trucada des del centre de salut d'Estepona en la qual alertaven que una nena es trobava en situació de parada cardiorespiratòria, per la qual cosa el centre coordinador va alertar a la Policia Nacional.Els efectius sanitaris van iniciar les tasques de reanimació cardiopulmonar per a traslladar a la menor a l'hospital però finalment va morir, segons han informat a Efe des d'Emergències 112 Andalusia.La Policia Nacional es va fer càrrec de la recerca del succés i després de prendre declaració als testimonis, les seves perquisicions apunten a una mort accidental.De la notícia dóna compte aquest dimarts el diari Sud, que assenyala que els pares de la petita, d'origen colombià, van acudir a la finca, en la zona del Padrón, per a celebrar un aniversari al costat de diverses parelles també amb fills menors.