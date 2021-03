Intenta recuperar el cotxe retirat per la grua a Vic i el detenen per una causa judicial pendent

La Guàrdia Urbana de Vic ha detingut un home que havia acudit a la comissaria per recuperar el cotxe que la grua municipal li havia retirat del carrer. Va passar el 28 de març al migdia. El cos havia rebut l'avís feia més d'una hora perquè el cotxe tenia el vidre trencat i, un cop fetes les comprovacions, van descobrir que no tenia assegurança i que el titular tenia una ordre judicial de cerca i detenció pendent per un delicte de furt.Quan l'home es va presentar a les dependències policials, el van detenir i va passar a disposició judicial. Aquest cap de setmana també han detingut quatre persones més, dues amb una causa judicial pendent i els altres dos per agredir els agents durant una ocupació d'habitatge.