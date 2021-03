Condemnen una dona a Huelva a 14 mesos de presó per colpejar i amenaçar la seva filla, de 7 anys

Atemoria la nena i va dibuixar-li persones amb talls amb el missatge «talladeta en trossets»

Actualitzada 30/03/2021 a les 20:16

El Jutjat penal 1 de Huelva ha condemnat a una dona a 14 mesos de presó per empènyer i colpejar a la seva filla, de 7 anys, i insultar-la i amenaçar-la mitjançant dibuixos i missatges amb l'objectiu d'atemorir-la i reprendre-la pel seu comportament.La sentència, a la qual ha tingut accés Efe, considera provat que, en una ocasió, la mare, amb ànim de fer-li mal, va empènyer i va colpejar a la seva filla en el canell esquerra, causant-li lesions.Un altre dia, l'acusada va agafar el foli d'una prescripció mèdica que li havien receptat i va escriure en ella perquè la nena el llegís: «Este medicamento es para una niña tonta que no se está quieta y me tiene harta, la voy a coger por los pelos y verás... Eso es lo que tenemos nooo! Pues te vas a enterar sinvergüenza jodía ya te cogeré».Aquest missatge el va acompanyar d'un dibuix d'una persona amb corts sota el qual va escriure les paraules «talladeta en trossets».Per aquests fets, el jutge la considera responsable d'un delicte de lesions en l'àmbit familiar pel qual li imposa vuit mesos de presó, la privació del dret a la tinença d'armes per dos anys i ordre d'allunyament a menys de 200 metres i a comunicar-se amb la menor durant un any i vuit mesos.A més, la creu autora d'un altre delicte d'amenaces en l'àmbit familiar, pel qual suma sis mesos més de presó, la privació del dret a la tinença i portar armes per dos anys i ordre d'allunyament a menys de 200 metres i a comunicar-se amb la menor durant un any i sis mesos.A més de tot això, haurà d'indemnitzar a la menor en la quantitat de 240 euros per les lesions causades.