Desmantellen un grup que explotava laboralment a dones migrants a Bizkaia

L'Ertzaintza ha arrestat a tres persones que obligaven a dones a treballar com internes en feines domèstiques

Actualitzada 28/03/2021 a les 12:14

L'Ertzaintza ha arrestat a tres persones i ha desarticulat en Bizkaia una organització criminal que portava a dones de Nicaragua i les explotaven laboralment, obligant-les a treballar com a internes en tasques de servei domèstic.La Secció Central de Recerca Criminal i Policia Judicial de l'Ertzaintza va arrestar dimarts passat a tres persones i va registrar un habitatge, dins d'una operació denominada Bueltaka, que ha acabat amb l'activitat d'un grup operatiu des de fa quatre anys.L'organització, assentada entre la vall de Arratia en Bizkaia i la ciutat de Somoto a Nicaragua, captava a dones que volien migrar a la recerca de treball i a les quals, després de gestionar el viatge, imposaven un deute d'uns 10.000 euros.A les tres persones detingudes -dues dones nicaragüenques i un home bolivià- se'ls imputen els delictes de tràfic il·legal de persones, afavoriment de la immigració il·legal i tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació laboral, en el si d'organització criminal.Aquesta organització aconseguia captar a les dones a Nicaragua a través de contactes de familiars, i els facilitaven el viatge i la permanència de manera irregular a Espanya.Per a realitzar el viatge, l'organització proveïa a les víctimes de bitllets d'avió, al voltant de 1.000 dòlars per a realitzar pagaments de taxes i altres despeses en la ruta, així com documents necessaris per a entrar en territori espanyol.Les víctimes, d'entre 20 i 40 anys, eren obligades a signar un contracte en el qual s'imposava com a aval propietats familiars en origen i contreien així un deute que l'organització els comunicava en arribar a Bizkaia, d'al voltant de 10.000 euros, que havien de pagar amb els diners obtinguts en treballs de servei domèstic proporcionat per la pròpia organització.En la majoria dels casos, les obligaven a treballar com a internes en domicilis, propiciant així el seu aïllament i evitant que teixissin llaços socials als quals recórrer, per a augmentar la seva situació de vulnerabilitat.La recerca ha detectat prop d'una desena de migrants irregulars introduïdes al país per aquesta organització.Amb la documentació trobada en el registre de l'habitatge, l'Ertzaintza espera demostrar que aquest grup, que operava des de l'any 2017, hauria introduït a Espanya prop d'una vintena de dones.Els tres detinguts van ser posats aquest dimecres a disposició judicial.