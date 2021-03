Un detingut a Zaragoza per maltractar al seu fill per la seva orientació sexual

L'home de 45 anys també maltractava a la seva parella i mare del seu fill des de fa 8 anys

La Policia Nacional ha detingut a Zaragoza un home de 45 anys per un presumpte delicte de maltractament al seu fill, de 19, motivat per la seva orientació sexual a qui li consta a més una ordre d'arrest i extradició d'Interpol per una reclamació judicial de Moldàvia per tràfic de drogues.Segons ha informat la Prefectura Superior de Policia d'Aragó, la detenció es va produir dimecres passat, dia 24, sobre les 23.50 hores al carrer Sor Juana de la Creu, després de la que la víctima enviés un missatge de WhatsApp a una amiga en el qual li deia que estava atemorit perquè el seu pare li havia amenaçat amb matar-li.L'amiga va avisar al 091 i dues patrulles del Grup d'Atenció al Ciutadà es van traslladar al domicili, on es trobava el noi amb la seva mare, que va negar els fets, si bé el jove, en ser entrevistat reservadament, va assegurar que portava molt de temps sofrint maltractaments psíquics del seu pare motivats per la seva orientació sexual.Igualment va afirmar que la seva mare també era víctima de violència de gènere des de feia vuit anys, quan es van traslladar a viure a Espanya.Segons la Policia, el jove sofria constants amenaces i humiliacions en públic i vivia atemorit, encara que mai es va atrevir a denunciar, i els actes de violència, que van començar fa més de dos anys, no eren només psíquics, ja que en alguna ocasió el seu pare va arribar a agredir-li físicament.El presumpte maltractador, identificat amb les inicials P.B., va ser localitzat dins d'un armari de neteja a la terrassa contigua d'uns veïns després que el jove, amb molta por, digués a la Policia que estava en el domicili amagat.