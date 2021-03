Detinguts tres suposats pederastes i intervinguts 20.000 arxius de material pedòfil a Granada

Els detinguts compartien videotrucades de contingut sexuals a menors a canvi de transferència de diners o recàrregues al telèfon mòbil

Tres suposats pederastes han estat detinguts per la Policia Nacional en tres actuacions rellevants contra la pornografia infantil dutes a terme a la província de Granada durant el primer trimestre de 2021, que han suposat la intervenció d'al voltant de 20.000 arxius.Segons ha informat aquest dissabte la Prefectura Superior de Policia d'Andalusia Oriental en un comunicat, les recerques les han desenvolupat agents especialitzats de la Brigada de Policia Judicial els qui s'han confiscat els arxius amb contingut pedòfil compartits per internet a través de xarxes socials.L'inici de les indagacions va partir del Centre Nacional per a Menors Desapareguts i Explotats, una organització no governamental radicada als Estats Units que ajuda a menors i famílies des de diferents òptiques, a més de servir d'enllaç amb les autoritats nacionals per a la comunicació de les dades aportades per les grans plataformes d'internet.Aquestes quals escanegen els continguts allotjats i compartits en les seves aplicacions a la recerca d'arxius il·legals i, en l'última dècada, s'han rebut al voltant de 100 d'aquestes comunicacions.El primer dels investigats va ser un home de 64 anys resident a Granada que ha estat detingut per compartir sessions de videollamada de contingut sexual amb menors estrangers, a canvi de recàrregues de telèfon mòbil, transferències d'unes certes quantitats de diners o diferents promeses.Després de passar a la disposició de l'autoritat judicial, aquesta va decretar el seu ingrés a la presó, mentre que els agents continuen realitzant gestions sobre aquest assumpte, com sol succeir amb aquesta mena de recerques que comporten un minuciós treball fins a la identificació del productor, distribuïdor o consumidor de continguts pedòfils, partint d'unes simples dades de connexió.L'objectiu final és la confiscació dels dispositius informàtics dels investigats per a confirmar la seva participació en els fets, a través tant d'una primera anàlisi com de posteriors informes pericials més complexos.La setmana passada els investigadors van practicar un registre en Loja, domicili en el qual va resultar detingut altre home, de 36 anys, amb antecedents policials per abús sexual a menors, sobre qui van poder constatar que compartia contingut pedòfil en grups d'aquesta temàtica a través d'una coneguda xarxa social.El tercer i últim operatiu d'importància s'ha dut a terme en Maracena, on els especialistes han confiscat milers d'arxius de vídeo descarregats a través d'un conegut sistema de compartició d'arxius.Els investigadors continuen realitzant perquisicions per a comprovar si el detingut, un home de 44 anys, els va compartir a través de la mateixa o altres plataformes.