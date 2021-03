Detingut un capellà de Barcelona amb pornografia infantil en el seu ordinador

Arquebisbat de Barcelona ha obert un expedient al capellà a partir d'aquest cas

Actualitzada 27/03/2021 a les 17:53

Els Mossos d'Esquadra han detingut a un capellà de Barcelona, de 63 anys, acusat de guardar en el seu ordenador vídeos de pornografia infantil, suposadament descarregats d'internet, segons han informat a Efe fonts pròximes al cas.El religiós va ser detingut el passat 17 de març pels Mossos d'Esquadra, que van deixar aquest mateix dia l'arrest sense efecte, a l'espera que sigui citat en seu judicial una vegada avanci la recerca policial.Els Mossos d'Esquadra, que van comunicar la detenció del rector a la direcció de l'escola Pari Manyanet de Sant Andreu de Barcelona, es van posar després de la pista d'aquest cas en rebre un missatge directe en les seves xarxes socials advertint que l'home podia disposar d'imatges pornogràfiques de menors.De fet, en l'ordinador del capellà els Mossos han localitzat vídeos amb contingut pedòfil, baixats d'internet, per la qual cosa ho van detenir com a presumpte autor d'un delicte de possessió de pornografia infantil.La policia catalana també està analitzant el contingut de la memòria del seu telèfon mòbil, per si conté un altre tipus de continguts pedòfils.Fonts de l'Arquebisbat de Barcelona consultades per Efe han confirmat que s'ha obert un expedient informatiu al rector arran d'aquest cas, si bé no ha concretat si s'han adoptat mesures cautelars per a apartar-lo de les seves funcions.