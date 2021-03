Condemnat a 17 anys de presó per abús sexual a tres nebodes menors a Albacete

La seva germana i mare de les nenes, que també va ser jutjada per maltractament a les menors i consentir els abusos

Actualitzada 27/03/2021 a les 13:12

La Secció Segona de l'Audiència Provincial d'Albacete ha condemnat a un home a 17 anys i quatre mesos de presó per delictes de maltractament i abús sexual comeses contra les seves tres nebodes menors d'edat.La seva germana i mare de les nenes, que també va ser jutjada per maltractament a les menors i consentir els abusos, ha estat absolta, segons recull la sentència, contra la qual cap recurs d'apel·lació davant la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia de Castella-la Manxa.El condemnat, M.A., de nacionalitat marroquina, haurà d'indemnitzar a les seves víctimes en un total de 16.000 euros pels danys morals soferts però no complirà tota la condemna en la presó perquè s'ha acordat la seva expulsió del territori nacional una vegada que hagi complert la meitat de la pena.La sentència considera provat que en els sis primers mesos de 2016, M.A., sense antecedents penals i amb ànim de menyscabar la seva integritat física, «de manera reiterada, gairebé diàriament, colpejava en diferents parts del cos, amb un cinturó, un cable o la mà, a les seves nebodes menors d'edat».Les menors tenien, en el moment dels fets, 14, 10 i 9 anys, respectivament.Es considera també provat que, «en aquest clima de violència i intimidatori», el condemnat aprofitava quan la mare de les nenes estava fos per a abusar d'elles amb «tocaments en el cos, tant per sobre de la roba com per sota d'aquesta, així com petons en la boca».Per a tractar d'impedir-ho, les dues més joves van arribar a col·locar la llitera en la qual dormien al costat de la porta de l'habitació per a evitar que pogués passar a aquesta.La sentència indica que va ser la major de les tres germanes la que va denunciar els fets davant la Guàrdia Civil el 23 de juny de 2016.