Una dona acusada de matar al seu marit maltractador és condemnada i executada per la seva pròpia filla a l'Iran

L'execució a la forca també va haver de ser presenciada el pare de la dona

Actualitzada 26/03/2021 a les 21:50

Pensava que estava morta

Una dona ha estat condemnada a la forca a l'Iran per matar al seu marit, que la maltractava. I la pena ha estat executada per la seva pròpia filla, segons han denunciat activistes en drets humans.Maryam Karimi va ser executada el passat 13 de març a la presó de Rasht després d'haver passat 13 anys en una cel·la, segons informa el diari britànic The Sun.Karimi va ser condemnada a l'empara de la llei 'qisas', una espècie de llei del talió que la va sentenciar a la mort com a càstig exemplar per haver matat al seu marit. La legislació permet que en l'execució siguin presents i fins i tot participin familiars del penat.La triada va ser la pròpia filla, que quan va morir el seu pare tenia sis anys d'edat. D'acord amb el diari, en tot aquest temps se li havia dit que els seus dos pares estaven morts, però fa només unes setmanes va rebre la notícia que en realitat la seva mare vivia i que podia participar en la seva execució.En el cas van existir dubtes sobre qui havia estat el responsable de la mort de l'home, perquè en el succés també va tenir participació el pare de Karimi, Ebrahim, que també estava en contra del seu gendre perquè no acceptava divorciar-se i maltractava a la seva filla.Tampoc és clar per què Ebrahim no va ser condemnat a mort. El pare va ser obligat a contemplar el penjament de la seva filla.D'acord amb grups de defensa dels drets humans, en 2019 van ser executades 225 persones a l'empara de les 'qisas', una llei que ha estat criticada per ser «inhumana i cruel».