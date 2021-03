Presó provisional sense fiança per a l'assassí confés d'una dona de 91 anys a Tarragona

L'home és el sogre de la neboda de la víctima, a qui hauria ofegat amb un coixí

El jutjat d'instrucció 4 de Tarragona ha decretat aquest dissabte presó provisional, comunicada i sense fiança per a l'assassí confés d'una dona de 91 anys a Tarragona. L'individu, de 70 anys, és el sogre de la neboda de la víctima i està acusat d'un delicite d'homicidi dolós. Dimecres l'home es va personar a una comissaria dels Mossos a Barcelona acompanyat d'una altra persona i va explicar que havia ofegat l'anciana amb un coixí. Després de comprovar els fets, els Mossos el van arrestar i posteriorment el van traslladar a la comissaria de Campclar, a Tarragona. Fonts properes a la investigació apunten a l'ACN que el mòbil del crim seria una mala relació existent per algun conflicte familiar, més que no pas per temes monetaris.