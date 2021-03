Perd la custòdia dels fills i decideix atropellar tres terrasses de bars plenes de gent

Set persones han resultat ferides en una acció que ha passat a un poble de Guadalajara aquest divendres

Actualitzada 26/03/2021 a les 20:57

Set persones han resultat ferides després d'atropellar un vehicle les terrasses de tres bars al municipi de Yunquera de Henares (Guadalajara), el conductor del qual ha manifestat que ho ha fet voluntàriament desesperat per haver perdut la custòdia dels seus fills.Segons han assenyalat a Efe fonts d'Emergències del 112, han rebut l'avís a les 14.46 hores d'aquest divendres quan un vehicle Seat Alhambra ha atropellat les taules i cadires de dues terrasses de dos bars, en envair la vorera al carrer Real, al centre del municipi.En una de les terrasses, al carrer Real, una persona ha resultat ferida lleu, en tant que en una altra, situada al carrer San Cleto, l'home ha atropellat a tres, dos de les quals han sofert una fractura a la cama i l'altra lesions lleus, segons han manifestat a Efe fonts pròximes a la investigació.Mentrestant, en una tercera terrassa del carrer El Santo una altra persona ha sofert ferides per l'atropellament.Fins al lloc han acudit dues ambulàncies d'urgències, una UVI, el metge d'urgències i Guàrdia Civil.Fonts de la Guàrdia Civil de Guadalajara han confirmat a Efe que el conductor del vehicle ha estat detingut.Es tracta de Mohammadi H.B., amb domicili en la veïna localitat de Humanes de Mohernando i al qual no li consten antecedents.El suposat autor, que ha donat negatiu als test d'alcohol i drogues, ha manifestat als agents que la seva acció ha estat voluntària i fruit de la desesperació per la pèrdua de la custòdia dels seus fills.