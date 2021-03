Fingien ser guàrdies civils per oferir publicitat en revistes falses

Alguns van arribar a pagar, buscaven la revista i no existia

Agents de l'equip de delictes tecnològics EDITECO de la Guàrdia Civil de Llíria (València) han investigat a tres persones que presumptament es feien passar per agents de la Benemèrita per a oferir la inserció de publicitat en falses revistes policials.La recerca, en el marc de l'operació Ziruelos, té el seu origen l'any 2020, quan l'equip EDITECO va detectar diverses denúncies d'empresaris que havien rebut trucades de suposats guàrdies civils sol·licitant un pagament en concepte de publicitat. Algunes de les víctimes van arribar a pagar per publicitar la seva empresa en una revista d'àmbit policial que després no aconseguien localitzar.Pel que sembla, el grup investigat realitzava trucades indiscriminades a empreses oferint una suposada publicitat en una revista relacionada amb una associació de la Guàrdia Civil i en les webs relacionades amb aquesta, segons ha detallat l'institut armat en un comunicat.Per a això, presumptament es feien passar per agents i apel·laven al sentiment ciutadà cap a la Guàrdia Civil. Fins i tot, amenaçaven als empresaris amb possibles denúncies en cas que no es realitzés lapublicidad pretesa i instaven les víctimes a mantenir la bona relació entre la seva empresa i la Guàrdia Civil.Els investigadors van detectar que aquestes persones, fins i tot, remetien enllaços de la pròpia web oficial de la Guàrdia Civil i documents de l'associació que suposadament representaven per a guanyar-se la confiança dels empresaris. Facilitaven una còpia de la publicació, cartes de la suposada associació i enllaços d'unes webs on es publicaria la publicitat contractada.Una vegada obtingut l'ingrés, mai es publicitava el contractat en cap costat, encara que sí que es generava una subscripció a la suposada revista en concepte de publicitat renovable.Els agents van comprovar com les webs on suposadament havia de realitzar-se aquesta publicitat estaven totalment desactualitzades des de l'any 2018, sense cap publicació actual de la suposada revista ni cap publicitat inserida en les webs ni en les pròpies edicions. Tan sols fuguraban notícies relacionades amb l'entorn de la Guàrdia Civil, en les quals s'utilitzaven símbols corporatius de la Benemèrita.En el marc d'aquesta operació s'han investigat a tres persones,una dona i dos homes d'entre 48 i 50 anys, als quals se'ls acusa de ser els presumptes autors de delictes d'estafa continuada, usurpació d'identitat, i falsedat documental. Les diligències instruïdes han estat lliurades en els Jutjats de Primera Instància i Instrucció de número 3 de Llíria.