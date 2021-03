Descobreixen un possible biomarcador del Parkinson que podria facilitar-ne el diagnòstic

Un equip del Programa de Neurociències de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona (UB) ha identificat un possible biomarcador del Parkinson al líquid cefalorraquidi.Es tracta d'un fragment d'un receptor acoblat a la proteïna G (GPR37) present a les neurones, que apareix amb altes concentracions en pacients amb la malaltia de Parkinson i no amb altres malalties neurodegeneratives com l'Alzheimer.Tot i que el Parkinson és la segona malaltia neurodegenerativa més freqüent després de l'Alzheimer, no hi ha un biomarcador molecular fiable per al seu diagnòstic.