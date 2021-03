Rapta a la seva exparella, la fica al maleter i la policia el descobreix perquè les cames sobresortien del vehicle

Quan van succeir els fets l'home tenia prohibit acostar-se a ella

Més tard, es va iniciar una discussió entre tots dos motivada per la gelosia que sentia l'encausat en llegir els missatges de WhatsApp que Ana María s'hauria escrit amb una tercera persona, moment en el qual l'home va pressionar a la dona perquè consumís cocaïna, amenaçant-la amb matar-la.

L'Audiència de Bizkaia ha condemnat a cinc anys de presó a un home que va agredir i va raptar a la seva exparella portant-la al maleter del cotxe, fins que uns agents de policia el van descobrir en observar que les cames de la dona sobresortien d'aquest espai del vehicle.Segons la sentència feta pública aquest dimarts, l'acusat, Maximiliano, va mantenir una relació sentimental amb la víctima, Ana María, amb la qual té dos fills menors en comú, i quan van succeir els fets l'home tenia prohibit acostar-se a ella.No obstant això, el 14 de maig de 2020, sobre les deu de la nit, l'encausat es trobava en companyia d'Ana María al menjador de casa de la mare de l'encausat. La dona es queixava d'un mal de queixal, per la qual cosa Maximiliano li va ficar una pastilla en la boca.A continuació, va propinar a la dona un fort cop de cap en la cara provocant-li caure a terra i perdre la consciència. Aprofitant el seu estat, l'autor dels fets va lligar fortament amb benes els peus i les mans d'Ana María i la va introduir al maleter del vehicle.L'home va ser sorprès a les 8.40 hores del dia 15 de maig de 2020 a la carreta BI-3747 per agents de la Policia Local, que van observar com sortien del maleter les cames d'Ana María.Més tard, la víctima va renunciar a qualsevol acció que pogués correspondre-li i no va reclamar cap quantitat en concepte de responsabilitat civil.L'Audiència ha condemnat a l'home per un delicte de detenció il·legal, amb agreujants de traïdoria, i comissió del fet per raons de gènere, a la pena de cinc anys de presó.També l'ha condemnat a nou mesos més de presó per delicte continuat de trencament de mesura cautelar i a diverses penes de treballs en benefici de la comunitat per delictes de maltractament en l'àmbit familiar.