L'acusen de violar una noia de 14 anys i no entra a la presó perquè ella «va consentir»

Els onze anys de presó que demanaven es queden en dos

Actualitzada 24/03/2021 a les 21:06



Segons els fets declarats, el condemnat va tenir, entre l'abril i l'octubre del 2017 relacions sexuals amb penetració en diverses ocasions, tot i saber «que ella era menor de 14 anys». El tribunal ha considerat l'article 183 del Codi Penal, que contempla el «consentiment lliure del menor de setze anys, quan l'autor sigui una persona pròxima al menor per edat i grau de desenvolupament o maduresa».



Com que va pagar l'indemnització a la víctima, també se li rebaixa la pena. Dels onze anys de presó que se li demanaven inicialment, doncs, se n'han rebaixat nou. L'acusat no entrarà a la presó a excepció que torni a delinquir en un període de quatre anys.

Un home de 30 anys evita la presó després d'estar acusat de violació, tal com detallen diversos mitjans . L'individu, de nacionalitat colombiana i de 30 anys, estava acusat d'un delicte continuat d'abusos sexuals a una noia de 14 anys, però no entrarà a la presó perquè l'Audiència Provincial de València li ha rebaixat la pena a tan sols dos anys. Com que no té antecedents penals, no haurà d'ingressar-hi.

Segons la sentència, ell la va penetrar «per satisfer els seus desitjos sexuals» en fins a deu ocasions. L'última d'aquestes trobades va tenir lloc el 28 d'octubre del 2017, quan la mare de la nena va descobrir què estava succeint i va denunciar els fets a la Guàrdia Civil. La menor, llavors, tenia 14 anys i, l'acusat, 27, amb el que el consentiment, «en condicions normals», no hauria servit per rebaixar la pena.