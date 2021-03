Condemnat per trucar 107 vegades en 13 hores a la seva exparella per tornar amb ella

Una jutgessa d'Almeria ha condemnat a mig any de presó a un home que va telefonar fins a 107 ocasions en un espai d'unes 13 hores a la seva exparella amb la intenció de reprendre la relació malgrat la negativa d'aquesta.La sentència declara provat que l'acusat, un home nascut a Marbella (Màlaga), va iniciar una relació sentimental amb la víctima al maig de 2019, convivint tots dos en diferents domicilis de la província d'Almeria.El 6 de juliol de 2020, dues setmanes després que la dona hagués donat per finalitzada la relació i s'hagués traslladat a la casa de la seva mare, l'home va intentar reprendre la relació malgrat la «categòrica oposició d'aquesta».Així, amb «ànim de coartar la seva tranquil·litat emocional, la va cridar de manera insistent fins a 107 ocasions entre les 23.56 hores i les 12.44 hores de l'endemà. D'aquestes, 73 trucades es van produir quan la víctima ja havia bloquejat el telèfon».No obstant això, no ha quedat acreditat que a través d'un amic comú l'acusat li digués que la «mataria a ella i a la seva família» si no tornava amb ell, o que durant la relació la sotmetés a un tracte «vexatori i humiliant continuat» amb «episodis d'agressió física».La jutge destaca que ha quedat «plenament acreditat» que l'acusat va trucar 107 vegades a la seva exparella atemptant contra la llibertat i seguretat de la mateixa en imposar-li «unilateralment el seu desig o voluntat».«L'acusat era coneixedor de la voluntat de la seva exparella i, malgrat això, va continuar amb les trucades amb l'única intenció d'imposar aquest contacte» i va voler «a través de la via compulsiva encarnada per tal trànsit frenètic de trucades telefòniques imposar la seva presència (...) coartant així la llibertat d'aquesta (...) imposant-li una conducta que la víctima no tenia obligació de suportar», diu la jutgessa.Sobre el presumpte maltractament habitual apunta que només es compta amb «genèriques referències a episodis de maltractaments físics i psicològics, sense concretar dates o episodis concrets», així com que en la vista no va declarar cap testimoni ni es van aportar parts de lesions o qualsevol altra dada que «acredités una situació de dominació per part de l'acusat».Així, l'home resulta absolt del delicte de violència habitual pel qual la Fiscalia demanava dos anys de presó, i és condemnat per un delicte de coaccions lleus a mig any de presó.També se li priva del dret a la tinença d'armes durant dos anys, se li imposa una ordre d'allunyament de 500 metres i la prohibició de comunicar-se amb la víctima durant dos anys.