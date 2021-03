Sis sacerdots dels Legionarios de Cristo van cometre abusos sexuals contra 20 menors a Espanya

Els abusos els van cometre entre 1941 i l'actualitat

Actualitzada 23/03/2021 a les 18:39

Sis sacerdots dels Legionarios de Cristo, entre ells el fundador, Marcial Maciel, van cometre abusos sexuals contra menors a Espanya entre 1941 i l'actualitat, segons un document publicat per la congregació, de manera simultània a la publicació del 'Informe Anual 2020. Veritat, justícia i sanació', que reporta els casos a nivell mundial.Segons la informació disponible en aquest moment, a la qual ha tingut accés La Nueva España, aquests sis sacerdots van abusar a Espanya d'unes 20 víctimes menors d'edat, en la seva majoria del període anterior a 1970.En concret, sobre Espanya, l'informe detalla que dels sis sacerdots que van cometre abusos, dos han mort ja, i tres estan actius en processos canònics. Cap d'ells està a Espanya, no tenen ministeri públic i segueixen els seus respectius plans de seguretat als llocs on resideixen, segons informa la congregació.Pel que fa al nombre de víctimes que van patir els abusos a Espanya, el document no precisa quantes persones van ser encara que en tots els casos indica que va haver-hi «diverses» víctimes.«Som conscients del mal causat i, alhora, ens és difícil imaginar el dolor immens que pateix cadascuna de les persones afectades. Per això, renovem el nostre compromís i disponibilitat plena per a cadascun d'ells. Ens disposem a l'escolta atenta de les seves necessitats i de tot quant puguem fer per a reparar el mal causat», indica en una carta el director territorial dels Legionarios de Cristo a Espanya, Javier Cereceda.