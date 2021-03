Condemnat per violar de forma continuada a la seva filla

L'acusat cometia les agressions sexuals aprofitant els moments en què la mare no era a casa

L'Audiència Provincial de Múrcia ha condemnat a 15 anys de presó i a 10 anys de llibertat vigilada a un home que durant anys va abusar de la seva filla, menor d'edat, a la qual no podrà acostar-se a menys de 1.000 metres, a més d'haver d'abonar-li 10.000 euros per danys morals.El relat de fets provats de la sentència, a la qual ha tingut accés Efe, assenyala que l'acusat cometia les agressions sexuals aprofitant els moments en què la mare no era a casa, quan estava a la feina.I afegeix que en una ocasió li va introduir un vibrador i va tornar a tenir sexe oral amb la filla, que finalment va denunciar els fets a la Guàrdia Civil.Diu també la sentència que, a conseqüència dels fets, que qualifica de «greus» per desenvolupar-se en el domicili familiar i aprofitar-se del parentiu, la menor va haver de rebre assistència psicològica.La Sala comenta que «estem davant la forma més cruel de maltractament d'un menor; el secret guardat durant anys fa que sigui un càncer per dins que corroeix la persona».La fallada conclou que «el que menys espera una nena és que pugui ser abusada pel seu pare, de qui espera protecció i afecte».